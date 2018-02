UFFICIALE: Novara, esonerato l'allenatore Corini e il suo staff tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il comunicato ufficiale diramato dall'ufficio stampa del Novara, che ufficializza l'esonero di Eugenio Corini dalla panchina piemontese, come ampiamente anticipato su queste pagine: "La Società Novara Calcio, in data odierna, comunica l’esonero dell’allenatore Eugenio CORINI e del suo Staff tecnico. Il Club ringrazia Mister Corini per l’attività fin qui svolta con il suo staff per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale".