ufficiale Novara, tesserato il centrocampista Speranza: contratto biennale

La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il tesseramento, fino a giugno 2025, di Mattia Speranza.

Un trascorso in azzurro a Novara, negli anni in cui Mattia si appassiona a questo sport e mette le basi per sviluppare le sue qualità. A 15 anni il passaggio all’Alessandria, club con cui termina la trafila del settore giovanile fino ad arrivare a giocare stabilmente in prima squadra. Coi grigi viene convocato in gare ufficiali di Serie B, giocando dopo un paio di stagioni da titolare inamovibile nell’ultimo anno in C. In mezzo un’esperienza in Serie D al Derthona.

A Mattia il benvenuto da parte del Club azzurro.