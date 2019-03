© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli non è più ufficialmente l'allenatore del Padova. A comunicare l'esonero del tecnico, arrivato dopo la sconfitta interna di ieri per 0-1 contro il Perugia, è proprio il club biancoscudato, che si trova attualmente al penultimo posto della classifica in Serie B, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Al suo posto promosso Matteo Centurioni, tecnico della Berretti patavina. Ecco quanto si legge nella nota:

"Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi la Società ha deciso di sollevare dal suo incarico il responsabile della prima squadra mister Pierpaolo Bisoli e l’allenatore in seconda Danilo Chiodi. A guidare i biancoscudati fino al termine della stagione sportiva corrente sarà mister Matteo Centurioni, mentre l’allenatore in seconda sarà Massimiliano Esposito".