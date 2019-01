© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova, attraverso il proprio sito, comunica che è stato ratificato il tesseramento del centrocampista classe 2000 Rafael Antonio Iacovelli. Il ragazzo si aggregherà alla formazione Primavera allenata da mister Centurioni. Iacovelli, nato a New York il 23 Febbraio 2000, ha iniziato la carriera nel Manhattan Kickers nel 2012/2013, per poi passare al BW Gottschee, sempre a New York, nel 2013/14. Nella stagione 2014/15 si è trasferito in Italia al Tor di Quinto ed è stato prelevato dal Cesena nel 2016/2017 dove rimane per due stagioni. Con la mancata iscrizione dei bianconeri in Serie B, Iacovelli passa al Carpi nella stagione 2018/2019. Ora, invece, il trasferimento ai biancoscudati.