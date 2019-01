© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il Calcio Padova informa che nella giornata di oggi è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo del centrocampista Mattia Minesso alla società Pisa Sporting Club 1909. Minesso chiude la sua esperienza in biancoscudato con 7 presenze in Serie B. Il Calcio Padova, attraverso il proprio sito, desidera ringraziare Mattia per la passione e la professionalità dimostrate al servizio dei nostri colori e fa l’ “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera.