UFFICIALE: Padova, tesserato anche Michel Morganella

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Prosegue senza sosta la campagna acquisti del Padova che vuole abbandonare l'ultimo posto in classifica. Completato l'acquisto di Michel Morganella (29), terzino svizzero rientrato lo scorso autunno in patria per giocare nel Rapperswil-Jona, squadra della seconda divisione elvetica.

Morganella è senz'altro un rinforzo di categoria, avendo disputato 57 presenze in serie B fra Novara e Palermo. L'ex nazionale rosso-crociato vanta anche 108 apparizioni nella massima serie, ed ha esordito in biancoscudato nell'amichevole persa contro l'Udinese. Si tratta del sesto ingaggio da parte del Padova in questa finestra di mercato, seguito a ruota da quello dell'altro esterno difensivo Alessandro Longhi (29), in arrivo a titolo definitivo dal Brescia.