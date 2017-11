UFFICIALE: Palermo, il nuovo presidente è Giammarva

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

L'U.S. Città di Palermo comunica che in data 8/11/17 alle ore 17 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Palermo Calcio con la nomina del suo Presidente all'ordine del giorno. È stato nominato Presidente il dottor Giovanni Giammarva, che rappresenterà la Società presso tutte le Istituzioni Pubbliche e le Istituzioni Sportive. A Giammarva formuliamo le nostre congratulazioni ed i nostri auguri per un proficuo lavoro affinché aiuti la nostra gloriosa Società al raggiungimento dell'obiettivo fissato: il ritorno in Serie A.