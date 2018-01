UFFICIALE: Parma, arriva Ciciretti in prestito dal Benevento

Fonte: http://parmacalcio1913.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo del calciatore Amato Ciciretti (Roma, 31 dicembre 1993) dal Benevento Calcio. Il giocatore in questa stagione ha disputato 12 presenze in Serie A, segnando 2 reti. In carriera ha collezionato 35 presenze e 6 reti in Serie B.