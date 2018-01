UFFICIALE: Parma, Nocciolini saluta e va al Pordenone

VERDI, NO DEFINITIVO AL NAPOLI. INTER-BARCELLONA: ACCORDO PER IL PRESTITO DI RAFINHA. BENEVENTO, UN ANNO DI SQUALIFICA PER LUCIONI Simone Verdi e il Bologna hanno comunicato al Napoli di voler andare avanti insieme. Queste le parole del trequartista: "Ho sempre detto di non voler...