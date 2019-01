UFFICIALE: Perugia, arriva Bizzarri. Ngawa ceduto al Foggia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia ufficialità in casa Perugia che rafforza l’asse di mercato con il Foggia. Dopo Leali infatti il club umbro ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto il difensore Pierre-Yves Ngawa. Compie invece il percorso inverso, sempre in prestito, il portiere Albano Bizzarri.