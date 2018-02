UFFICIALE: Perugia, preso Diamanti. Contratto fino a giugno

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 febbraio

NAPOLI, FATTA PER MILIC: MANCA SOLO LA FIRMA. SAMPDORIA, IL CLUB SI MUOVE PER IL GIOVANE CARRARO. MILAN, IL PRIMO OBIETTIVO È BLINDARE CUTRONE. ROMA, BRUNO PERES CONTESO DA SANTOS E GREMIO. INTER, DALLA SPAGNA: RAFINHA SARA’ RISCATTATO IN ESTATE. TORINO, CAIRO VUOLE BLINDARE SIRIGU....