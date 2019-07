© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Perugia ha annunciato sul proprio sito l’arrivo del difensore classe ‘96 Matej Rodin che ha firmato un contratto fino al 2023 con il club umbro. Il giocatore arriva dal FK Zeljeznicar.

Queste le prime parole di Rodin al sito ufficiale: “Siamo onesti, chi non sogna di giocare in Italia? Sono molto felice di firmare con il Perugia. Per me è un orgoglio che ci siano allenatori a cui piace il mio stile di gioco. Amo giocare a calcio, mi piace costruire il gioco da dietro. Il mio allenatore è Massimo Oddo, un campione del mondo! Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che la mia ragazza e io andremo ad abitare in un appartamento a Perugia. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni di squadra e di giocare in Serie B”.