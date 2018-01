UFFICIALE: Perugia, primo contratto per Kouan: firma fino al 2022

© foto di Federico Gaetano

Come vi avevamo già annunciato in anteprima su queste pagine, è arrivato il primo contratto da professionista per Christian Kouan con il Perugia. Questo il comunicato del club umbro: "La società AC Perugia Calcio comunica che il centrocampista classe ’99 Christian Kouan Oulaï ha firmato un contratto che lo lega ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2022.