© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A.C. Perugia Calcio è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Slobodan Rajkovic. Il difensore ha sottoscritto un contratto che lo lega ai colori biancorossi fino al 2022.

Ecco le prime parole da Grifone per l'ex Palermo: "Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia del Perugia. Per la lunga trattativa mi sento una doppia responsabilità addosso: lavorerò duramente e silenziosamente per conquistare la fiducia dei tifosi. Santopadre e Goretti sono stati decisivi per il mio approdo al Perugia: la loro stima e fiducia sono state fondamentali. Cosmi? Grande personalità, chiede il massimo da tutti".