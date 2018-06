UFFICIALE: Perugia, rinnovo fino al 2020 per Goretti

Fiorentina-Trezeguet, riscatto Kasimpasa: per l'addio aspetta il Mondiale

Russia -8: James Rodriguez, ovvero come un Mondiale ti cambia la vita

Inter-Juve Primavera, osservatori di Chievo e Sassuolo per Emmers

Inter, Candreva può rinnovare: utile per il Fair Play Finanziario

Fiorentina, dal Portogallo: sfida all'Udinese per Duarte Valente

Pres. Boca su Gomez: "Non abbiamo l'accordo, cercheremo altro"

Russia -8, le stelle: Lewandowski in Russia a suon di record battuti

La Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita a gennaio 2019

Chiesa e la Roma Oranje. Berardi-Politano in vetrina

Fotonotizia, ecco Cristante: "Roma, sono pronto per la Champions"

Primavera 1, in finale si replica: sarà ancora Inter vs Fiorentina

TOP NEWS Ore 20 - Napoli su Darmian. Inter, quinquennale per Malcom

Arzachena, incontro positivo: avanti con Giorico in panchina

La Società AC Perugia Calcio comunica con estrema soddisfazione da entrambe le parti di aver prolungato per un ulteriore anno (sino al 30 giugno 2020) il rapporto contrattuale con il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy