UFFICIALE: Perugia, rinnovo fino al 2021 per Salvatore Monaco

La società AC Perugia Calcio comunica che Salvatore Monaco ha prolungato il contratto con il Club biancorosso fino al 30 giugno 2021. Arrivato a Perugia il 29 gennaio 2016 il difensore classe 1992 Salvatore Monaco in questi anni ha collezionato con la maglia del Grifo, tra tutte le competizioni, 56 presenze e due reti. In questa stagione Monaco ha giocato in 18 delle 21 partite del girone di andata.