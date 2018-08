UFFICIALE: Perugia, risoluzione consensuale con Belmonte

© foto di Federico De Luca

Il Perugia, attraverso il proprio sito, comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il calciatore Nicola Belmonte per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. La Società umbra saluta il calciatore e lo ringrazia per il contributo dato in questi anni ma soprattutto per la sua disponibilità e per la professionalità che non sono mai venute a mancare.