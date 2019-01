UFFICIALE: Perugia, Terrani dice addio. Risolto il contratto

Fonte: AcPerugiaCalcio.com

A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Giovanni Terrani. Il Club saluta e ringrazia Giovanni Terrani per l’impegno e la professionalità profusi durante le stagioni sportive con la maglia biancorossa. Terrani lascia Perugia dopo aver collezionato cinquantadue presenze due gol e dieci assist. La Società augura a Giovanni le migliori fortune per il prosieguo della carriera.