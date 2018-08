UFFICIALE: Perugia, torna il nordcoreano Han dal Cagliari

Fonte: Acperugiacalcio.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A.C. Perugia Calcio comunica che il calciatore Kwang-Song Han torna a Perugia in prestito temporaneo.

Kwang-Song Han, nato l’11 settembre 1998 in Corea del Nord, torna in biancorosso! Arrivato in Italia tramite il Cagliari esordisce in Serie A il 2 aprile 2017 contro il Palermo. La settimana successiva entra in campo anche contro il Torino, segnando la sua prima rete in campionato. L’estate successiva arriva a Perugia e si presenta con una tripletta nella partita d’esordio contro il Virtus Entella. In totale con i grifoni segna 7 goal e 3 assist distribuiti in 19 presenze. A gennaio rientra al Cagliari per proseguire la sua esperienza in Serie A.

A.C. Perugia Calcio da il bentornato ad Han e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.