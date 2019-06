UFFICIALE: Pescara, Cisco arriva in prestito biennale dal Sassuolo

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dal Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Andrea Cisco. L’esterno sinistro classe ’98 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il giocatore ha disputato l’ultima stagione fra Padova, in Serie B, e Albissola in Serie C. Ventitrè le presenze totali e tre i gol segnati.