© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus Football Club per il trasferimento in biancazzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos che torna per una nuova stagione in riva all’Adriatico. Il giocatore vestirà la maglia numero 37.