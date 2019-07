UFFICIALE: Pescara, dai dilettanti preso Sarritzu. Arriva anche Di Grazia

© foto di Giuseppe Scialla

Operazione interessante del Pescara che si è assicurata Stefano Sarritzu (27), protagonista di una stagione di livello assoluto con la Torres in serie D. Gli abruzzesi danno quindi una chance nel professionismo all'attaccante esterno (11 goal e quattro assist) originario di Quartu S.Elena e convocato dalla nazionale sarda.

Ha già esperienza in serie C l'altro arrivo Andrea Di Grazia (23), anche lui attaccante di fascia che, con le maglie di Catania ed Akragas, ha collezionato 15 goal nella categoria. Dopo un anno passato ai margini degli etnei, approda da svincolato in maglia bianco-azzurra.