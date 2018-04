UFFICIALE: Pescara, Epifani torna alla Primavera. Pillon nuovo tecnico

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il Pescara ha deciso per il cambio di guida tecnica per cercare di ripartire da un periodo nero che ha fatto scivolare la squadra abruzzese nella zona retrocessione. Massimo Epifani, che aveva sostituito Zdenek Zeman, è infatti tornato ad allenare la formazione Primavera, mentre al suo posto alla guida della prima squadra c'è da quest'oggi Giuseppe Pillon come si legge sul sito ufficiale del Delfino.