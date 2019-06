UFFICIALE: Pescara, Luciano Zauri nuovo tecnico della prima squadra

Arriva l'ufficialità del nuovo tecnico del Pescara. Il Delfino, con una nota sul proprio sito internet, ha comunicato la nomina di Luciano Zauri come allenatore della prima squadra.

🔊 | OFFICIAL

⚪🔵 Luciano #Zauri è il nuovo allenatore del Pescara. #LucianoZauri has been appointed the new Pescara manager. #BiancAzzurri 🐬⚪🔵https://t.co/C2tcOB5OKO

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 5 giugno 2019