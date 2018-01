UFFICIALE: Pescara, preso dal Perugia Filippo Falco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo per l'attacco del Pescara, che in queste ore ha chiuso per Filippo Falco, in arrivo dal Perugia con l'ok del Bologna, con cui è sotto contratto: "Delfino Pescara 1936 rende noto di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del fantasista Filippo Falco da Bologna F.C. 1909 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con opzione di riscatto".