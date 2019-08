UFFICIALE: Pescara, torna Machin. Presi Masciangelo e Bocic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara piazza altri tre colpi, due dei quali per la prima squadra. Il Parma ha concesso in prestito José Machin (23). Il centrocampista spagnolo di origini guineane torna cosi in riva all'Adriatico dopo le 30 presenze accumulate da gennaio 2018 a gennaio 2019. Edoardo Masciangelo (23) è invece alla prima esperienza con la maglia biancoazzurra: il terzino scuola Roma e Fiorentina arriva temporaneamente dalla Juventus under 23.

Milos Bocic (19) infine partirà dalla Primavera. L'attaccante serbo è in prestito dall'Udinese. Operazioni definite in ogni dettaglio.