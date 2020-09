ufficiale Pisa, dalla Lazio ecco Palombi. Prestito con diritto di riscatto

Colpo in attacco per il Pisa. Attraverso una nota ufficiale, il club toscano comunica di aver perfezionato l’accordo con la Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) delle prestazioni sportive di Simone Palombi.

Attaccante, classe 1996, cresciuto nelle giovanili della Lazio e già molto esperto del campionato Cadetto per aver collezionato esperienze importanti con le maglie di Ternana, Salernitana, Lecce e Cremonese. Con i grigiorossi, nella stagione appena conclusa, Palombi ha fatto registrare 32 presenze e 6 gol.