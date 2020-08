ufficiale Pisa, è addio con il portiere D'Egidio

Andrea D'Egidio lascia il Pisa. A comunicarlo, con una nota sulla pagina Facebook ufficiale, il club, che ha riportato anche il messaggio del portiere: "Sono arrivato a Pisa in punta di piedi. Mi è bastato entrare la prima volta nell'Arena Garibaldi per rendermi conto di cosa fosse davvero lo spirito Pisano.

A Pisa ho trascorso i momenti più belli della mia vita. Saluterei uno a uno tutti i cittadini, i tifosi, la dirigenza, lo staff, ma soprattutto I MIEI FRATELLI, con cui ho condiviso tutto da due anni a questa parte. Vi ringrazio per tutti i momenti belli e brutti affrontati INSIEME, come una famiglia, perché per me voi siete stati questo, UNA FAMIGLIA. Spero di avervi lasciato anch'io qualcosa, impegnandomi al massimo ogni giorno per migliorare e per far vedere il mio vero valore.

Che questo sia solamente un arrivederci e non un addio Pisa, perché in fondo non sappiamo mai cosa ci riserva il futuro.

Grazie, Andrea".