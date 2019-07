UFFICIALE: Pordenone, arriva il centrocampista Pobega dal Milan

Fonte: pordenonecalcio.com

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Tommaso Pobega. Il calciatore, classe ’99, arriva dal Milan con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione e contropzione).

Pobega, giocatore dotato di forza fisica, corsa e tempi di inserimento, nello scorso campionato si è messo in grande evidenza con la Ternana: 33 le presenze, 3 le reti e altrettanti gli assist. In precedenza ha sempre vestito la maglia del Milan, dai Giovanissimi alla Primavera.

Le prime parole del nuovo centrocampista neroverde: «Sono davvero contento, arrivo in una società molto organizzata, con un ottimo centro sportivo. C’è tutto per fare bene, non vedo l’ora di cimentarmi in serie B. Cercherò di mettere a disposizione del mister e dei compagni le mie caratteristiche principali: corsa, fisicità e duttilità».