ufficiale Pordenone, arriva il difensore Filippo Berra dal Bari

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Filippo Berra. Il calciatore udinese, classe ’95, arriva dal Bari con la formula del prestito sino a giugno 2021.

Cresce così la presenza di giocatori friulani in rosa, uno dei cardini del progetto neroverde. Berra è un difensore eclettico, di struttura fisica unita a grande velocità e feeling con il gol. Lo score migliore risale alla stagione 2018/19 di C con la Pro Vercelli: 6 reti e 5 assist. Prima dell’approdo al Bari nell’estate 2019, ha vestito a lungo la maglia della Pro: 107 le presenze fra B e C. In precedenza ha giocato con Carrarese e Udinese (giovanili).