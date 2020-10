ufficiale Pordenone, Bindi rinnova. Contratto fino al 2022

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Pordenone comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del portiere Giacomo Bindi: il nuovo accordo scadrà nel giugno 2022.

Il classe '87 ha difeso la porta neroverde in Serie C e in B. Nella sua prima stagione con il Pordenone, la trionfale 2018/19, è stato assoluto protagonista della vittoria del campionato di terza serie e della Supercoppa. In totale conta 49 presenze con la maglia dei ramarri.