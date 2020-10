ufficiale Pordenone, capitan Stefani rinnova fino al 2023

Attraverso una nota ufficiale, il Pordenone comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del capitano Mirko Stefani: il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023.

Il difensore ha da poco iniziato la sua sesta annata neroverde, per un totale di 151 presenze. Capitano dalla prima stagione, con il Pordenone Stefani ha conquistato da grande protagonista la promozione in Serie B e la Supercoppa di C, affrontando ben 4 playoff (3 di C, uno di B).