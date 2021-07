ufficiale Pordenone, dal Torino arriva il giovane Jean Freddi Greco

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Jean Freddi Greco. Il calciatore, classe 2001, arriva dal Torino a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2024.

Greco, originario del Madagascar, è un mancino di tecnica, fisicità e spiccata duttilità: è stato impiegato infatti in tutti i ruoli della mediana, oltre che da laterale di difesa. Nell’ultimo biennio ha giocato con la Primavera del Torino, di cui nel 2020/21 è stato il capitano. In precedenza ha militato per nove stagioni nel Settore Giovanile della Roma, con presenze in Youth League.

Di spessore il percorso con le Nazionali giovanili azzurre: Greco conta 42 presenze, fra Under 17 (medaglia d’argento – da protagonista – all’Europeo 2018) e Under 19.