Fonte: pordenonecalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Domenico Germinale alla Cavese.

Nell’annata 2018/19 Germinale ha contribuito alla vittoria di campionato e Supercoppa di serie C vestendo la maglia neroverde in 24 gare (3 le reti).

La Società ringrazia il calciatore e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.