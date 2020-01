© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pordenone ha ufficializzato sul proprio sito l’addio di Gaetano Monachello, che torna all’Atalanta per fine prestito e sarà poi girato al Venezia per i prossimi sei mesi. Contestualmente il club neroverde ha annunciato l’arrivo dai lagunari, in prestito con opzione di riscatto, dell’altro attaccante Riccardo Bocalon.