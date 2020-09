ufficiale Pordenone, preso Butic dal Torino. Contratto triennale per l'attaccante

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Karlo Butic. Il calciatore, classe ’98, croato nativo di Zara, arriva dal Torino a titolo definitivo. Ha firmato un contratto triennale, con scadenza giugno 2023.

Centravanti mancino, dotato di grande fisicità, abilità nel gioco aereo e nelle conclusioni, Butic è reduce da un’ottima stagione in Serie C con la maglia del Cesena. In 29 presenze ha realizzato 11 reti e fornito 3 assist. In precedenza ha giocato con Arezzo e Ternana sempre in C, Torino e Inter nelle giovanili. Con i granata si è messo in grandissima evidenza nella stagione 2017/18 segnando 30 gol, mentre nell’annata precedente – con i nerazzurri – aveva vinto la classifica cannonieri della prestigiosa Viareggio Cup. A inizio carriera, con il NK Zadar, aveva segnato 6 reti nella Seconda Divisione croata.