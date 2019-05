© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Pordenone Calcio comunica il rinnovo del contratto del difensore Michele De Agostini, che vestirà così il neroverde anche in serie B. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2020. In quattro stagioni con la maglia del Pordenone il laterale mancino friulano ha collezionato 137 presenze, con 13 reti e 12 assist. In particolare 6 reti sono state realizzate nella storica annata 2018/2019, contraddistinta dalla conquista della promozione in serie B e della Supercoppa.