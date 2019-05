UFFICIALE: Pordenone, rinnovo fino al 2021 per capitan Stefani

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di una stagione il contratto di Mirko Stefani, capitano con 148 presenze neroverdi. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2021. La prossima stagione in serie B sarà la quinta del difensore con la maglia neroverde. Con Stefani capitano il Pordenone ha prima raggiunto tre playoff (in tre campionati) e l’ottavo di finale di San Siro con l’Inter. L’annata 2018/2019 è storia recentissima: vittoria del campionato, prima assoluta promozione in serie B e conquista della Supercoppa di Serie C.