UFFICIALE: Pro Vercelli, interrotto il rapporto con Massimiliano Scaglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale la Pro Vercelli ha dato notizia dell'interruzione del rapporto di collaborazione con Massimiliano Scaglia. "Caro Max - si legge su fcprovercelli.it -, sei pronto per spiccare il grande salto: grazie per quanto hai dato alla nostra società e in bocca al lupo per le tue prossime esperienze professionali".