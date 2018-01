UFFICIALE: Pro Vercelli, preso in prestito Gozzi dall'Alessandria

© foto di Matteo Papini/Image Sport

La società comunica di aver acquisito a titolo temporaneo – con obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie B – dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 il diritto alle prestazioni sportive del difensore SIMONE GOZZI. Il calciatore classe 1986 oggi ha già svolto il primo allenamento allo stadio “Silvio Piola” e domani (martedì 16 gennaio) verrà presentato ufficialmente in sala stampa alle ore 14,15.