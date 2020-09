ufficiale Reggiana, Favale in prestito fino al termine della stagione al Cesena

Attraverso una nota ufficiale, la Reggiana comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione di Giulio Favale al Cesena. Il club, come da comunicato, ringrazia il giocatore "per l’impegno profuso in granata e un sincero in bocca al lupo per il proseguimento della sua stagione".