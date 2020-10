ufficiale Reggiana, rescissione per Serrotti. Santovito va al Renate

AC Reggiana ufficializza il trasferimento in prestito del difensore Riccardo Santovito. Il calciatore classe ’99 concluderà la propria stagione vestendo la maglia dell’AC Renate (Girone A – Serie C). A Riccardo va un forte in bocca al lupo da parte del club per il proseguimento della sua stagione.

Si comunica, inoltre, l’avvenuta rescissione consensuale del contratto con il centrocampista Matteo Serrotti. Al ragazzo un sincero ringraziamento per l’impegno profuso in granata.