ufficiale Reggina, Charpentier arriva dal Genoa. Il giocatore è positivo al Covid-19

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver perfezionato l'accordo con il Genoa CFC per l'acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Charpentier. Si comunica inoltre che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, il calciatoreè risultato positivo al Covid-19. Asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena per quindici giorni cosi come previsto da protocollo sanitario FIGC.