Fonte: http://news.riminifc.it

© foto di Angelo Palmas

.Il Rimini F. C. rende noto, con grande rammarico, che il signor Marco Martini è stato sollevato dall’incarico. A mister Martini vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto in questi due anni, prima come allenatore in seconda e poi in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, condotto sempre con impegno e professionalità. A lui vanno anche i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore.