ufficiale Salernitana, dal Perugia arriva Gyomber. Triennale per il difensore

La Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio di Norbert Gyomber. Nuovo innesto in difesa dunque per la formazione granata in vista della prossima stagione. Questo il comunicato del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Perugia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’92 Norbert Gyomber. Il calciatore ha firmato con la Società granata un contratto triennale".