UFFICIALE: Salernitana, dalla Lazio anche Andre' Anderson

17 agosto ore 20. Suona il gong. Si chiude il calciomercato estivo. “Per i tifosi è stato il mercato più appassionante degli ultimi anni”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Patrick Bastianelli. CR7 un grande colpo per la Juve. Ma si sono mossi anche altri club... “L'acquisto di...

Chievo, risoluzione per Floro Flores

Milan, il retroscena: lo Spartak aveva accettato il prestito per Promes

Genoa, risoluzione per Brivio

Torino, Zaza: "Coronato il sogno di tornare in Italia. Sono felice"

Torino, Cairo: "Mazzarri valuterà se far giocare subito i nuovi"

Strootman: "Nzonzi ha scelto la Roma, è un segnale per le altre squadre"

Torino ingordo, ventuno innesti per le giovanili

Fiorentina, a settembre incontro con l'agente di Biraghi per il rinnovo

Parma, Scavone saluta: "Ricorderò per sempre Firenze e Spezia"

Sampdoria, Tonelli saluta Napoli: "Lascio un pezzo di me, grazie a tutti"

Sassuolo, tutte le operazioni in entrata e in uscita

Udinese, Pradè: "D'Alessandro esterno ideale per Velazquez"

Chievo, tutte le operazioni di mercato in entrata e in uscita

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 agosto

Non solo Djavan Anderson. La Lazio ha prestato al club satellite della Salernitana anche l'attaccante brasiliano Andrè Anderson Pomilio Lima (19), acquistato lo scorso martedì dal Santos.

