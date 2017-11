UFFICIALE: Salernitana, tesserato Popescu

Svincolatosi nelle scorse ore dal Modena, Stefan Popescu (24) si è accordato con la Salernitana. La firma sul contratto è avvenuta in mattinata: il difensore romeno si è legato al nuovo club fino al 2021. Queste le sue prime parole da calciatore granata: "Tengo a esprimere innanzitutto il mio dispiacere per il triste e amaro epilogo del Modena Calcio. In questi giorni tante squadre di Serie A e B mi hanno cercato ma da tempo insieme al mio procuratore eravamo in contatto con la Salernitana e non ho avuto dubbi nello scegliere questa piazza straordinaria, ambiziosa e calorosa" - riporta il sito ufficiale della Salernitana - Ringrazio la Proprietà e il Direttore Sportivo per avermi voluto e cercato da tempo e non vedo l'ora di mettermi a disposizione del gruppo e di mister Bollini".