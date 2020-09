ufficiale Si chiude l'avventura di Iocolano al Monza. Ceduto a titolo definitivo al Lecco

Dopo due anni, segnati da una parentesi all'Entella, si conclude definitivamente l'esperienza di Simone Iocolano al Monza. Il classe '89 è infatti un nuovo giocatore del Lecco, e ad annunciarlo è stato anche il club brianzolo con la nota che di seguito riportiamo: "Simone Iocolano si trasferisce a titolo definitivo al Lecco.

Il centrocampista classe '89, è stato il primo acquisto del Monza di Berlusconi nell'ottobre 2018 e tra i protagonisti del ritorno in Serie B dei biancorossi dopo 19 anni.

A Simone un grazie per queste due stagioni vissute insieme e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro!".