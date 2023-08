ufficiale SPAL, dalla Lazio arriva il centrocampista Bertini: i dettagli dell'accordo

Colpo in entrata per la SPAL. Il club emiliano ha infatti prelevato in prestito Marco Bertini, centrocampista centrale classe 2002, dalla Lazio (qui l'anticipazione di TMW). Di seguito la nota ufficiale:

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bertini a favore della SPAL. Il club estense detiene un diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni del calciatore, mentre alla Lazio è riservato un diritto di contro opzione".