ufficiale SPAL, il giovane portiere Demba Thiam rinnova fino al 2023

vedi letture

S.P.A.L. srl comunica di aver rinnovato il rapporto sportivo col portiere senegalese Demba Thiam fino al 30 giugno 2023.

L’estremo difensore, classe 1998, è arrivato nelle giovanili biancazzurre nell’estate del 2015, dove ha militato per una stagione nella Berretti e successivamente nella Primavera. Nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 ha maturato due esperienze all’Alma Fano e alla Viterbese in Serie C prima di rientrare a Ferrara, dove ha esordito in Serie A contro il Torino lo scorso 26 luglio 2020 e collezionando una seconda presenza con la Fiorentina.

Nella stagione in corso, è stato protagonista di Coppa Italia con due presenze nelle gare giocate al “Mazza” col Bari e allo “Scida” col Crotone, mentre nel Campionato di Serie BKT ha esordito nella partita del “Castellani” ad Empoli.